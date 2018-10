Nomine Rai al rush finale, Salvini: «Non puniremo i renziani. Spazio agli interni»

di Alberto Consoli

Nomine Rai al rush finale. Questa settimana, con ogni probabilità, sarà quella decisiva per scegliere i direttori di Reti e testate: l’obiettivo è chiudere la partita entro e non oltre giovedì. Mentre vanno avanti gli incontri delle parti politiche, a viale Mazzini si continua a lavorare al sudoku dei nomi. Una partita nella quale entra in maniera diretta il presidente della Rai Marcello Foa, che, nei giorni scorsi, parallelamente all’ad Fabrizio Salini e in modo del tutto irrituale rispetto al passato, a quanto apprende l’Adnkronos, ha vagliato i candidati alle direzioni.

«Non siamo epuratori»

Si conferma – viene precisato da autorevoli fonti – la soluzione degli interni alla Rai per coprire i ruoli dirigenziali di testate e reti. Una linea confermata dallo stesso Salvini: «Noi non siamo degli epuratori. Anzi, per me in Rai qualcuno di quelli nominati da Renzi dovrà restare». Questa la strategia del viceministro. Manca soltanto un ultimo confronto con Di Maio prima del grande annuncio delle nuove nomine. L’obiettivo è quello di «valorizzare le risorse interne e non di lottizzare». Salvini sembra avere le idee chiare, anche se i nomi giusti nelle caselle giuste ancora vanno messi uno per uno. La partita dei direttori di reti e di tiggì comunque si chiuderà a fine settimana, nel Cda di giovedì o di venerdì.

«Il racconto del Paese va rinfrescato»