Napoli, Salvini si affaccia al balcone della parrocchia: «Mai più clandestini» (video)

di Fabio Marinangeli

È un quartiere difficile, Vasto. Come altri quartieri difficili di Napoli. Forse in quell’area, più di altre, la gente aspetta un segnale. “Arriva Salvini”, la voce si è diffusa subito. Qualche timore, ci sono sempre i centri sociali dietro l’angolo, pronti ad approfittare della situazione per mettersi (negativamente) in mostra. C’è il rapporto non buono con un sindaco che spesso scambia la politica con gli spot televisivi. I timori sono venuti meno quando il vicepremier è stato accolto dagli applausi. Salvini, in visita nella chiesa del Buon Consiglio in via Milano, si è affacciato a un balcone laterale della chiesa accompagnato da una parrocchiana: dalla strada e dagli altri balconi sono scattati gli applausi dei tanti residenti che hanno chiesto aiuto al ministro dell’Interno per il degrado e le condizioni di vita nel quartiere che è considerato una polveriera per la folta presenza di immigrati. Salvini, appena giunto in città, ha percorso a piedi via Milano accompagnato dal prefetto di Napoli Carmela Pagano e dal questore Antonio De Iesu. La strada, nella quale si trova la chiesa del Buon Consiglio meta della visita di Salvini, è una delle strade del rione Vasto, a ridosso della stazione ferroviaria di piazza Garibaldi, caratterizzata dalla folta presenza di immigrati. «Siamo già scesi da 1000 a 600 richiedenti asilo nel quartiere, l’obiettivo è zero», ha detto Salvini. «Il mio impegno da ministro dell’Interno è tornare in questa parrocchia da don Vincenzo, dai bimbi del doposcuola, bianchi o neri che siano, avendo riportato un po’ di ordine in più. Quindi aumentando i controlli, gli allontanamenti, sgomberando le case occupate abusivamente, avendo un presidio fisso delle forze dell’ordine perché ci sono tanti problemi ma, mi testimoniavano in parrocchia, negli ultimi due anni i problemi sono aumentati». Colpito dagli applausi? «Mi hanno commosso. Al di là di un sindaco un po’ particolare e di quattro ragazzi dei centri sociali – ha aggiunto Salvini – quando parli di temi concreti, di lavoro, di sicurezza, di integrazione e immigrazione puoi essere a Napoli, a Milano o a Palermo, le idee sono le stesse». L’impegno è «portare almeno 100 uomini delle forze dell’ordine in più a Napoli entro la fine dell’anno».