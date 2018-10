Morire di cyberbullismo: un video-denuncia postato dalla Meloni

di Angelica Orlandi

Un video con una testimonianza dolorosa di una ragazza, una delle tante vittime di bullismo e cyberbullismo. Il video è ispirato a una storia vera. Bene ha fatto Giorgia Meloni, che con sensibilità lo ha postato sul suo profilo Fb. La politica oggi ha molte notizie da commentare e criticare, ma la Meloni ha dato la priorità a un tema che le famiglie vivono e soffrono sulla loro pelle quotidianamente. Come ci raccontano le cronache, sono tante le giovani e le giovanissime vittime di cyberbullimo che, una volta messe alla gogna, non reggono l’urto con la derisione e la vergogna. Questo video è girato in un’aula scolastica dove troppo spesso tra coetanei si individuano delle vittime fragili per poi accanirsi, dovrebbe essere visto soprattutto dai genitori. Genitori di ragazzi che quotidianamente offendono, deridono e mettono alla gogna altri ragazzi. Spesso sottovalutando piccoli episodi si arriva ai casi limite. L’insegnante invita la ragazza a raccontare in cosa consista l’esperienza di finire vittima di cyberbullism. Un video, pertanto, tutto da vedere e da meditare.