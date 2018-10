Migranti scaricati in Italia dalla Francia, Lollobrigida: «Un fatto gravissimo»

di Redazione

Si riaccende la polemica sui migranti tra Italia e Francia, sei mesi dopo il blitz dei gendarmi di Parigi in un centro migranti a Bardonecchia. Stavolta a fare da detonatore è un episodio avvenuto a Claviere, sulle Alpi del Torinese al confine con la Francia, dove venerdì scorso un furgone della Gendarmeria francese è stato visto far scendere un paio di uomini, presumibilmente migranti irregolari di origine africana che si sono poi dileguati. Il mezzo è stato notato e filmato da agenti della Digos in una zona di bosco già di alcune centinaia di metri in territorio italiano, vicino al tunnel di Cesana. Se confermato, lo sconfinamento è destinato a riaccendere le tensioni perché in base agli accordi internazionali l’autorità straniera dovrebbe avvertire il commissariato di polizia o la stazione dei carabinieri di zona dei migranti respinti per poi accompagnarli al posto di frontiera. La zona è sotto sorveglianza perché occupata dagli antagonisti e anarchici “no border” dell’organizzazione “Briser Les Frontieres. La documentazione raccolta dalla Digos è stata inviata alla procura di Torino per definire il titolo di reato che è stato commesso. La stessa Procura aveva già aperto un fascicolo per lo sconfinamento degli agenti della dogana francese alla stazione di Bardone cchia, nel marzo scorso. Dura la reazione del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida: “La procura di Torino ha aperto un fascicolo sul caso di alcuni immigrati che sarebbero stati fatti scendere da un furgone della gendarmeria francese tra Claviere e Cesana. Cioè in territorio italiano. Se un simile sconfinamento fosse confermato, sarebbe un atto gravissimo. L’Italia, già ampiamente lasciata sola nella redistribuzione degli immigrati, non può diventare anche il luogo nel quale ‘scaricare’ di nascosto i profughi degli altri. Bene l’interesse della magistratura sulla vicenda, ma contemporaneamente serve una reazione politica forte da parte del governo italiano, che deve pretendere un immediato ed esaustivo chiarimento”.