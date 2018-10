Migranti, la Francia viola le regole, Meloni: «Mattarella, se ci sei batti un colpo»

di Augusta Cesari

«A due giorni ormai dalla notizia della Francia che scarica migranti in Italia con furgoni della Gendarmerie, è inquetante che il presidente della Repubblica rimaga in silenzio. Mattarella, se ci sei batti un colpo». L’indignazione è d’obbligo da parte di Giorgia Meloni l’unica a richiamare il Capo dello Stato a rivendicare il suo ruolo nel contenzioso apertosi con la Francia. Lo fa dal suo profilo Fb. Sarebbe auspicabile che Mattarella intervenisse, visto che in altre occasioni non ha evitato di rivendicare il ruolo istituzionale che gli spetta. Ora, a maggior ragione, visto che sui migranti la Francia sta giocando fuori dalle regole sul territorio italiano – è il ragionamento di Giorgia Melon- sarebbe ora che il Capo dello Stato esprimesse il suo parere. Che si indignasse, magari.

Ci sono i video, è aperta un’inchiesta da parte della Procura di Torino alla quale la Digos ha consegnato la foto del furgone che a Claviere, sulle Alpi del Torinese al confine con la Francia, faceva scendere migranti, manca solo la sua voce, quella di Mattarella. Oltre all’irregolarità dello sconfinamento in se stesso, sarebbero stati violati da parter francese gli accordi internazionali per la riammissione ed espulsione degli immigrati, che prevedono in questi casi un avviso, da parte dell’autorità straniera, al commissariato di polizia o alla stazione dei carabinieri di zona, e poi l’accompagnanto dei migranti al posto di frontiera. Insomma, le condizioni perché Mattarella parli, ci sono tutte. Aspettiamo con ansia…