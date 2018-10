Migranti, inizia la svolta: rigettate migliaia di richieste di asilo

di Aldo Garcon

Inizia la svolta. Il Viminale, da quando Matteo Salvini è alla guida del ministero, ha rigettato una valanga di richieste di asilo presentate dai migranti. Le concessioni dei permessi umanitari, come riporta il Giornale, prima dell’ingresso del decreto Salvini che ne abolisce l’esistenza, sono infatti crollate dal 26% al 17%. Sono seimila le domande di asilo che in un solo mese le Commissioni territoriali hanno scartato. Molto più che in passato.

Nel 2017, come ricorda il Giornale , su migliaia di richiedenti asilo l’8% ha ottenuto lo status di rifugiato, la stessa cifra per la protezione sussidiaria e oltre il 25% sono potuti restare in Italia grazie alla protezione umanitaria. Il dl Salvini ha abolito questa forma di documento, sostituendolo con altri permessi di soggiorno legati alla malattia o alle condizioni dello Stato di provenienza.

La linea dura riguarda però anche le altre forme di protezione. Mentre scompare l’umanitaria, infatti, le direttive e le circolari di Salvini hanno prodotto un altro risultato: hanno consentito di aumentare il numero di dinieghi di qualsiasi forma di protezione. Il 72% di chi ha fatto domanda di asilo, infatti, ha ricevuto un rifiuto. Come riporta Repubblica, a giugno i rigetti erano al 59%.