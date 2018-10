«È uno schifo»: migranti nudi ai balconi della casa della Curia. La rabbia dei residenti

di Chiara Volpi

Eboli, migranti africani nudi ai balconi della casa della Curia che li ospita: i residente, esasperati, chiedono spiegazioni ai preti. «Gli africani vivono da una decina di giorni in un’abitazione della Curia di Salerno», riporta il Mattino in queste ore. «Girano nudi per casa, si stendono vicino al balcone, mettendo in bella mostra i genitali. I residenti di via Ripa sono esasperati: è una scena indecente e inaccettabile. Abbiamo bambini piccoli in casa. Quegli africani devono indossare almeno dei pantaloncini».

Eccola l’altra faccia dell’accoglienza. Ecco come viene risposto all’ospitalità coatta che riserviamo di default agli ospiti extracomunitari che accudiamo e manteniamo. Ecco come si è costretti a subire malcostume e arroganza di chi, sentendosi forte di un diritto acquisito, non si preoccupa neppure di provare a rispettare le regole che una civile convivenza imporrebbe di ossequiare. E così, indignati ed esasperati, i residenti di via Ripa ad Eboli, comune in provincia di Salerno, provano a far sentire la loro voce, denunciando comportamenti osceni platealmente sotto gli occhi di tutti – bambini compresi – e chiedendo spiegazione (e l’intervento del caso) ai prelati della Curia. «È una scena indecente, mi lasci dire che è uno schifo. Non ne possiamo più. Questa scena si ripete da un mese», protesta vigorosamente una residente di via Ripa sul Mattino che per primo ha raccolto rabbia ed esasperazione delle famiglie della zona, mentre un’altra fa sapere che, sì, è vero, «siamo tolleranti e aperti all’accoglienza, purché loro rispettino le regole».

Esplode la rabbia dei residenti: parte una petizione con firme e foto

Insomma, passi l’accoglienza, ma che si osservino almeno le regole della pubblica decenza. Un rispetto fin qui mancato, da parte degli immigrati africani, le cui gesta come mamma li ha fatti immortalate in foto (un nutrito servizio fotografico), su iniziativa dei residenti saranno inviate insieme ad una raccolta di firme al comando dei vigili urbani, con la speranza che un qualunque intervento possa porre anche un minimo argine ad una realtà inaccettabile. «Guardi le foto. Le sembra una scena normale? Forse vivono così a casa loro, ma devono capire che qui non funziona diversamente», si lamenta un’altra persona ancora. E intanto, però, lo show si replica a soggetto…