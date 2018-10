Meloni: «Vittoria, la Grande Guerra sarà celebrata». E rivela chi ha votato no

di Federica Argento

Vittoria. Un’ altra grande soddisfazione sottolineata via social da Giorgia Meloni a proposito del ricordo della Grande Guerra e dei suoi caduti fin’ora messi nel dimenticatoio. Non da Fratelli d’Italia, che ha presentato da tempo una mozione volta a chiedere che questa data venisse festeggiata a dovere. E così avverrà. «Vittoria! Approvata la mozione di FdI sulle celebrazioni del centenario della vittoria dell’Italia nella Prima guerra mondiale, ricorre il prossimo 4 novembre», scrive una raggiante Giorgia Meloni, sottolineando che non a tutto il Parlamento italiano sta a cuore l’italianità e i suoi simboli. Una vergogna. «Siamo fieri che sia stata votata a larga maggioranza dall’aula di Montecitorio, e siamo fieri che a votare contro ci siano gli anti italiani del Pd e della Svp». Un rilievo quanto mai opportuno. Un segnale quanto mai indecoroso per i rappresentanti di quelle forze politiche che in modo così indegno siedono in Parlamento. In precedenza un intervento di De Carlo di FdI aveva incitato a far qualcosa per ricordare con tutta l’ufficialità del caso un centenario così significativo per la storia d’Italia. L’approvazione della mozione di FdI è una bella vittoria sugli immemori e sugli anti italiani in servizio permanente effettivo.