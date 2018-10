Meloni: «Tolleranza zero per gli assassini, le occupazioni abusive e i centri sociali» (video)

«Due clandestini senegalesi sono stati fermati stanotte dalle forze dell’ordine per aver drogato, stuprato e ucciso Desirée, e un terzo sospetto è stato identificato e portato in questura», scrive Giorgia Meloni su Facebook commentando gli arresti dei due immigrati, «tolleranza zero contro queste bestie schifose. Tolleranza zero contro le occupazioni abusive e le zone franche. Tolleranza zero contro i centri sociali che scendono in piazza per difendere l’illegalità». La leader di Fratelli d’Italia punta i riflettori anche sulla situazione fuori controllo di alcuni quartieri della Capitale, come San Lorenzo dove è avvenuto l’omicidio della sedicenne di Cisterna di Latina, da anni in balìa di pusher, bande criminalei e occupanti abusivi.