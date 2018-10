Meloni sfida Macron: “Parlaci di come sfruttate con il franco Fca le vostre ex colonie” (video)

di Redazione

“Scaricheremo in territorio francese il simbolo del neocolonialismo che la Francia esercita sull’Africa stampando per 14 paesi africani il franco Fca”. Lo annuncia Giorgia Meloni in un video su Fb, girato al confine tra Italia e Francia. La Francia è l’unico paese al mondo che gestisce ancora la moneta delle sue ex colonie oltre mezzo secolo dopo la loro indipendenza. Il franco Fca utilizzato da 14 paesi africani e le Comore, rimane infatti sotto la tutela del ministero francese delle Finanze e molti economisti ritengono che il FCFA ostacoli i paesi che lo utilizzano. La questione tuttavia continua a essere ignorata e occultata. “Grazie a questa moneta – accusa Meloni – la Francia attua una forma di sfruttamento, oggi vogliamo accendere i riflettori su questa emergenza, Macron, invece di farci lezioni dicci qualcosa di questo…”.