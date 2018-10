Meloni: «Hanno trasformato l’Europa in un club di usurai. A maggio…»

di Augusta Cesari

Un grande sogno, l’Europa, infranto da tecnocrati e speculatori. Giorgia Meloni più agguerrita che mai in un’intervista a Non stop news su Rtl 102.5, Sky e anche sui social non rinuncia a delineare i contorni di una nuova Europa possibile e auspicabile. Manca poco. «Con le prossime elezioni di maggio cambierà l’assetto europeo. Si andrà in una direzione nuova, che è quella di avere un’Europa come spero sia quella per la quale noi lavoriamo, quella per cui lavora anche Fratelli d’Italia. Quindi chi voterà alle prossime elezioni europee – scandisce dai microfono la Meloni – sappia che se sceglierà noi, sceglierà l’alternativa di un’ Europa diversa, che non sia più nelle mani dei tecnocrati, dei burocrati, che è un’alternativa agli interessi della grande finanza speculativa». Un intervento tutto da ascoltare.

Meloni: “Hanno infranto un sogno”

Ci hanno raccontato balle. «In questi anni – ha aggiunto la Meloni – ci hanno detto che chi era contro l’attuale assetto europeo era nemico dell’Europa. In realtà, i nemici dell’Europa sono proprio quelli che hanno trasformato un sogno di solidarietà, una grande civiltà, in un club di un gruppo di usurai, perché questa fino a qui è stata l’Ue, con politiche cieche e ridicole che hanno impoverito milioni di persone e interi stati nazionali. Noi pensiamo che, invece, bisogna rimettere più potere e libertà ai singoli Paesi, lasciando i grandi temi comuni all’Ue».