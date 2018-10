di Giovanna Taormina

«Così con il reddito di cittadinanza comprano la tua libertà». Giorgia Meloni dalla sua pagina Facebook attacca la misura targata cinquestelle. «Un uomo che lavora è un uomo libero – scrive la leader di Fratelli d’Italia – un uomo che deve la sua sopravvivenza a un sussidio regalato dallo Stato è schiavo di quello Stato. Ma ai grillini non basta, vogliono togliere ai “beneficiati” del reddito di cittadinanza anche la libertà di spendere il sussidio e la privacy su cosa e dove comprano». Giorgia Meloni osserva, infatti, che per monitorare il flusso di denaro che lo Stato eroga a coloro che rientrano nella cosiddetta soglia di povertà, arriva una sorta di Grande Fratello statale. «Le spese – scrive ancora – saranno tracciate e controllate, deciderà lo Stato-Grande Fratello se un deodorante o un paio di pantofole sono spese congrue o spese superflue non consentite. Per fare degli italiani un popolo al guinzaglio del governo. Non è questa la mia Italia».