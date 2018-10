Meloni: “Basta con il passato. Ora al lavoro per un grande movimento sovranista” (video)

di Stefania Campitelli

“Il centrodestra continua a essere maggioritario in Italia ma è difficile pensare che in futuro vedremo l’alleanza come l’abbiamo conosciuta in passato”. Giorgia Meloni da Milano, dove ha partecipato alla manifestazione La nostra Destra al nuovo. Popoli e sovranismo. Giornate tricolori, torna a immaginare il futuro del fronte anti-sinistra e ribadisce l’intenzione di dare vita a una nuova creatura sovranista che costituisca l’anno zero del nuovo centrodestra.

” Con Fratelli d’Italia siamo impegnati nella costruzione di un grande movimento sovranista e conservatore, che possa allearsi alla Lega e liberare Matteo Salvini dalla morsa del Movimento 5 Stelle”. L’obiettivo – spiega la leader di FdI alla stampa – è riportare al governo della Nazione un polo compatto fondato su una condivisione di valori”. Parole chiare che mettono a tacere i boatos su fantomatiche intese con segmenti di Forza Italia o separazioni consensuali dalla Lega di Salvini.