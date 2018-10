Melania Trump termina la missione in Africa: “Parlano solo dei miei vestiti”

di Laura Ferrari

«Vorrei che la gente si concentrasse su quello che faccio, non su quello che indosso». Melania Trump, con un sorriso, prova a disinnescare il “caso” scatenato dal copricapo che la First Lady, impegnata in un viaggio in Africa, ha indossato in Kenya. Durante l’escursione nel Nairobi National Park, Melania Trump ha sfoggiato il “Pith Helmet”, l’elmetto coloniale che a lungo, in Africa, è stato considerato un simbolo di oppressione. La scelta stilistica non è passata inosservata ed è stata oggetto di critiche e ironie. «Abbiamo appena completato un fantastico viaggio», ha detto la First Lady che, da sola, ha visitato Ghana, Malawi, Kenya ed Egitto per promuovere il suo progetto BeBest incentrato sul sostegno all’infanzia. «Vorrei che la gente si concentrasse su quello che faccio, non su quello che indosso», ha detto sorridendo ai cronisti.

Infanzia africana al centro della missione di Melania

Melania Trump è giunta al Cairo, ultima delle quattro tappe del suo tour africano, primo viaggio all’estero senza il consorte. L’arrivo viene segnalato da fonti aeroportuali. La First Lady è stata accolta nella sala vip dello scalo cairota da Intissar (o Entissar), la consorte del presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi. Un imponente corteo di automezzi l’ha scortata verso gli appuntamenti della visita egiziana che prevede soste in scuole, ospedali e siti turistici nel quadro sia della sua iniziativa per il benessere infantile sia del rilancio dell’economia turistica in raccordo con l’agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale Usaid.

Ma il problema è il guardaroba di Melania

Non è la prima volta che il guardaroba della First Lady finisce nel mirino dei commentatori. A giugno, Melania è volata in Texas per far visita ai bambini ospitati in una struttura per migranti. La moglie del presidente, nella circostanza, si è presentata alla base aerea di Andrews con una giacca sulla quale faceva bella mostra la scritta «A me non importa per niente. A te?». All’arrivo, in Texas, la giacca era sparita, sostituita da un capo color crema.