Maxitricolore sui banchi di Montecitorio. Fratelli d’Italia dà la sveglia sul 4 novembre (foto gallery)

di Redazione

C’è chi si vergogna delal sua storia e se ne resta in silezio e chi no. A metà mattina i lavori dell’aula di Montecitorio vengono interrotti da un’azione dei deputati di Fratelli d’Italia che srotolano un gigantesco tricolore di dieci metri adagiandolo sui banchi.

In pochi minuti le foto dell’iniziativa in stile stile dannunziano, ideata da Federico Mollicone, deputato alla prima legislatura e già presidente della commissione Cultura di Roma Capitale, (si riconosce una sorridente e “barricadera” Maresa Bellucci) fanno il giro dei social. Ma è Fabio Rampelli tra i primi a pubblicare su Facebook un commento corredato di immagini. «1915-1918: L’Italia combatte la sua drammatica guerra. Oltre un milione di persone sacrificano la vita per liberare la gente oppressa dalla dominazione straniera. La Repubblica nasconde il centenario della vittoria – scrive il vicepresidente della Camera – c’è chi si vergogna della nostra memoria storica e resta in silenzio invece di celebrare con solennità l’esito vittorioso della Grande Guerra e dare orgoglio al nostro popolo. In Aula oggi l’abbiamo ricordato noi. Così…».