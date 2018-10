Il marito della Raggi la difende: la borsa di Hermès? Una bufala, costa solo 100 euro (video)

di Redazione

In un video pubblicato su Facebook Andrea Severini, il marito di Virginia Raggi, la difende per lo scatto molto commentato sui social in cui la sindaca scende dall’auto con in bella vista una borsa. Borsa di Hermès del valore di 9mila euro, secondo i critici di Virginia Raggi. Tutto falso – ribatte il marito – è una delle tante fake news che circolano sui social. “Eccola qui la borsa: è di un artigiano di piazza di Spagna. Costa circa 100 euro”. In particolare ad attaccare Virginia Raggi era stata la deputata del Pd Alessia Morani, che aveva difeso le donne partecipanti alla manifestazione “Roma dice basta”, che la Raggi aveva definito “gente del Pd con le borse firmate da 1000 euro”.