Marine Le Pen in Italia, ospite dell’Ugl: «Lunedì vedrò Salvini per parlare di Europa»

di Elsa Corsini

Marine Le Pen sarà a Roma il prossimo lunedì per incontrare Matteo Salvini. La conferma delle intenzioni di tornare in Italia dopo l’estate arriva su Twitter con un post della stessa leader del Rassemblement national che annuncia l’imminente trasferta romana in occasione di un convegno promosso dall’Ugl. La leader della destra identitaria francese, invitata dall’associazione sindacale italiana, è attesa per parlare di «crescita economica e prospettive sociali in un’Europa delle Nazioni». La figlia del fondatore del Front national ha ribadito che esiste «un’alternativa all’Ue e la stiamo costruendo».

Marine Le Pen lunedì a Roma

La visita era nell’aria da tempo. «Molto probabilmente andrò in Italia dopo le vacanze», aveva detto a luglio la Le Pen a margine di un forum sulla sicurezza presso la sede del suo partito a Nanterre. «Sono molto richiesta dalla stampa italiana e ho preso un certo numero di impegni nei confronti delle grandi emittenti televisive», aveva spiegato aggiungendo che avrebbe esperesso a Salvini il desiderio di incontrarlo, così come altri «funzionari italiani». In una recente intervista la leader del Rassemblement national ha detto di tenere molto alla cooperazione fra Francia e Italia: «Sono stata forse la prima, credo, ancora prima che le misure d’austerità colpissero l’Italia, a mettere in guardia l’Italia di quanto si stava preparando ai suoi danni nell’ambito dell’Unione Europea. Gli italiani soffrono molto. I francesi soffrono molto. Ed è tempo che riprendiamo in mano i nostri destini perché i popoli sono ben più saggi e hanno molto più buon senso dell’élite che li dirige»