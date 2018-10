Marco Mengoni, il “Guerriero” cambia passo ed è svolta artistica (video)

di Liliana Giobbi

Nel cuore dei fan c’è sempre Guerriero, una dei brani più amati di Marco Mengoni e di cui pubblichiamo il video. Ma ora sono tutti in attesa del 19 ottobre, la prima tappa d’avvicinamento al prossimo progetto discografico. L’artista ha infatti deciso di far uscire nella stessa giornata i due singoli che anticipano l’album di inediti che uscirà il 30 novembre. I due brani si intitolano Voglio e Buona Vita e sono già disponibili in pre-order e pre-save su tutte le piattaforme digitali. Caratterizzati da un sound inaspettato, arrivano da una vera e propria svolta artistica di Marco Mengoni, che ha scelto due esperienze musicali molto diverse tra loro per rappresentare al meglio il prossimo lavoro. In occasione di questa speciale release anche la app dedicata è stata completamente rinnovata sia in design che in funzionalità in tutte e quattro le sezioni. Updates avrà contenuti multimediali e notizie, la sezione Save the date avrà nuove funzionalità, animata da contenuti speciali e inediti, la nuova sezione Exclusive sfrutterà tutte le potenzialità della realtà aumentata e la sezione Community sarà disponibile nelle prossime settimane insieme ad altre novità. Svolta anche per l’ultima tappa di Marco Mengoni meets Musement, l’iniziativa nata per valorizzare il patrimonio artistico e culturale italiano, e dare la possibilità a cinquanta fortunati estratti di vivere un’esperienza unica per aprire una finestra sulla bellezza condividendo con loro nuova musica. L’artista ha incontrato i fan in cinque location incredibili in altrettante città: l’Orto Botanico di Brera a Milano, il Chiostro del Bramante a Roma, Palazzo Strozzi a Firenze, Cà Pesaro a Venezia e il Museo Pietrarsa di Napoli.