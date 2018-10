Manovra, Meloni: «I Commissari Ue? Meno attendibili del mago Otelma» (video)

di Redazione

La manovra, «così come è impostata, è sbagliata». Ma valutarla non spetta né alle agenzie di rating né ai Commissari europei, meno credibili «del mago Otelma». A ribadirlo è stata la presidente di FdI, Giorgia Meloni, commentando la crisi con Bruxelles e gli attacchi cui è sottoposta l’Italia in queste settimane.

«La valutazione delle agenzie di rating mi interessa poco e niente. Ricordo che Moody’s, l’ultima agenzia ad averci declassato, ha patteggiato negli Stati Uniti 900 milioni di euro per aver taroccato i rating sui mutui che hanno creato la crisi del 2008», ha sottolineato Meloni, aggiungendo che «penso che siano gli italiani a dover giudicare la manovra economica e per questo dico che la manovra economica, così come è impostata, è sbagliata perché non crea crescita, non crea lavoro, fa solo assistenzialismo e chiaramente non può invertire i dati sull’economia».

Dunque, Meloni non cambia il suo giudizio negativo sulla legge di bilancio, ma non per questo ritiene accettabili le straordinarie pressioni che emergono dall’esterno perché venga modificata. «Le valutazioni di Draghi non sono il mio punto di vista e non condivido sempre quello che dice», ha aggiunto Meloni, chiarendo che «non condivido praticamente nulla di quello che dicono i commissari europei, rispetto ai quali ritengo più attendibile addirittura il mago Otelma». «Dico, e insisto nel dire, che sono i cittadini a dover valutare come è scritta questa manovra. Per quanto mi riguarda – ha concluso la leader di FdI – credo che soprattutto uno scontro con le grandi istituzioni europee meritasse una manovra più coraggiosa».