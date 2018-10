Manovra, l’assist del Wsj al governo: «I mandarini Ue sbagliano a sfidare l’Italia»

di Giorgia Castelli

Il Wall Street Journal sostiene il governo italiano nella sua battaglia contro l’Unione Europea dopo la bocciatura della manovra. Il più noto quotidiano economico degli Stati Uniti mette in guardia Bruxelles affermando che i «mandarini Ue hanno scelto la guerra sbagliata contro Roma». In un editoriale dello scorso 23 ottobre, come ricorda Affaritaliani, la posizione del Wsj è fin troppo chiara: «Se Bruxelles vuole veramente vincere una battaglia sul bilancio – spiega l’editorialista – dovrebbe preoccuparsi meno di dubbiosi target di bilancio e più delle politiche che aiutano l’Italia a crescere».

Il Wsj poi diffida l’Ue su possibili sanzioni all’Italia o da possibili tagli alla manovra che potrebbero portare all’eliminazione della flat tax. Secondo il Wsj sarebbe gravissimo non solo che all’Italia venisse imposta una sanzione pari allo 0,2% del pil, ma che fosse anche costretta a rinunciare alla flat tax. «In ambedue i casi, Roma potrebbe dire con ragione che i burocrati non eletti di Bruxelles stanno fermando la volontà degli elettori italiani», aggiunge il Wall Street Journal. Per il quotidiano “merita” sostegno la flat-tax proposta dal vicepremier Matteo Salvini: «Nessuno alla Commissione Europea sembra in grado di distinguere fra tagli delle tasse che aumentano gli incentivi alla crescita e spesa che non lo fa». Infine il quotidiano sottolinea un aspetto. Se da un lato alcune misure della manovra vanno nella direzione del welfare e dell’assistenzialismo, altre invece vanno nella direzione della crescita. «Queste – conclude il Wsj – vanno sostenute da Bruxelles».