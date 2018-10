manina, da Maradona ai Simpson, passando per Totò: l’ironia social fa a pezzi Di Maio

di Giulia Melodia

#Manina: l’hashtag è sempre lo stesso, cambia la battuta, il tono ironico, il modo di utilizzare la satira, il protagonista della parodia citata ad arte, ma il comune denominatore è uno solo: sbizzarrirsi e sbellicarsi sull’ultima sortita istituzionale del leader grillino che, come noto, denunciando manipolazioni occulte («tecniche» o «politiche») e urlando al complotto, chiamando a raccolta l’ennesima caccia alle streghe movimentista, ha adombrato il sospetto di “oscure interpolazioni” sul decreto fiscale apportate misteriosamente nel tragitto da Palazzo Chigi al Quirinale. E soprattutto Twitter non si è lasciato sfuggire l’imperdibile occasione di riderci copiosamente e fantasiosamente su…

#manina: la carrellata degli hashtag più divertenti di Twitter

Forse perché ispirati dallo sconcerto della denuncia surreal-istituzionale targata Di Maio; magari perché stimolati dalle sfaccettature noir del sospetto grillino e motivati da un’insopprimibile verve comica che spesso e volentieri giustifica la laboriosità al limite del professionistico di tweet e post, fatto sta che stavolta l’ironia degli utenti social ha davvero dato il meglio di sé, producendo antologia di sfottò indirizzati a Luigi Di Maio senza precedenti, che ha fatto scatenare vis comica e sagacia satirica degli internauti più in vena e sfrenati che mai… E allora, si va da un classico «dalla Procura di Roma fanno sapere che il fascicolo d’indagine relativo alla denuncia presentata dal vice premier onorevole Luigi # DiMaio verrà aperto non appena il magistrato di turno riuscirà a smettere di ridere», a metafore che richiamano illustri precedenti cinematografici come la famosa lettera scritta da Totò e Peppino in Totò Peppino e la malafemmina, rievocati su Twitter in veste di esilaranti “manipolatori” alle prese con il testo del decreto fiscale.

Grandi classici e parodie d’autore tra cinema, calcio e cartoon