Maltempo, Meloni: «Attivare subito lo stato di calamità per la Sardegna»

di Redazione

«A causa delle forti perturbazioni, la Sardegna sta vivendo una situazione molto drammatica: esondazioni, allagamenti, un ponte crollato e una donna rimasta vittima nel tentativo di mettersi in salvo con la famiglia. Fratelli d’Italia chiede il tempestivo intervento delle Forze Armate e di attivare subito lo stato di calamità naturale: la Sardegna ha bisogno di aiuto e noi abbiamo il dovere di agire». Così Giorgia Meloni, rivolgendo «una preghiera per la donna e un forte incoraggiamento al popolo sardo».

La situazione in Sardegna resta drammatica. Ma dall’Isola, messa a durissima prova dal maltempo, arrivano anche buone notizie. Una famiglia ceca «dispersa da alcune ore» nel cagliaritano è stata ritrovata in buone condizioni dal Soccorso alpino, che ne ha dato notizia su Twitter. «Hanno comunicato di aver perso l’orientamento e di aver trovato riparo in una grotta», è stato spiegato.

Sono stati inoltre tratti in salvo una madre e un figlio, sottoposto a un’operazione di trapianto da soli novanta giorni, che erano rimasti bloccati in auto. I due, a bordo di una Lancia Y erano partiti da Samugheo e stavano cercando di raggiungere l’ospedale oncologico di Cagliari per la terapia urgente necessaria al ragazzo. Ma sono rimasti bloccati dall’acqua arrivata gli sportelli. L’intervento è stato effettuato dalla polizia, che ha messo in salvo madre e figli portandoli in braccio e poi accompagnadoli all’ospedale per le cure programmate.