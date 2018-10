Maltempo, alberi sulle auto a Roma. Ferito un vigile del fuoco (video)

di Renato Fratello

Maltempo, è strage di alberi a Roma colpita da questa mattina da forti raffiche di vento. I disagi legati alla caduta di rami e alberi si sono verificati in quasi tutte le zone della città. Un vigile del fuoco del distaccamento Eur è stato colpito a una spalla da un ramo caduto da un albero nel corso delle operazioni di intervento per il maltempo. Il vigile ferito è stato trasferito all’ospedale Sant’Eugenio dove si trova in attesa di accertamenti, ma non è in gravi in condizioni.

Tantissimi gli alberi caduti. A via delle Terme di Caracalla è precipitato un grosso albero sulle auto in sosta. Altri rami sono caduti nelle ultime ore in via Guido Guinizzelli, via Pozzuoli, via di Brava, via della Pisana, via Casal del Marmo, via delle Fornaci, via di Vigna Stelluti e via Cassia Nuova. L’ultimo albero è caduto a via Giovanni Nicotera, nel quartiere Prati e ha distrutto una macchina, come si può vedere dalle immagini del video.