Maltempo a Cagliari, salvati padre e tre figlie. Dispersa la madre

di Mia Fenice

È emergenza maltempo a Cagliari. Padre e tre figlie salvati, dispersa la mamma. Questo il bilancio dell’ultima operazione di salvataggio avvenuta nel Cagliaritano devastato dal maltempo, quando un elicottero dell’Aeronautica miliare decollato dalla base dell’80° Centro Csar di Decimomannu ha salvato quattro dei cinque membri di una famiglia. La donna di circa 60 anni è dispersa dalle 3 del mattino nelle campagne di Assemini, a circa dieci chilometri da Cagliari. Era a bordo di un’auto, assieme al marito e tre figlie, rimasta bloccata nella tarda serata di ieri dall’acqua che aveva invaso la strada nella località Cortexandra, tra le statali 130 e 131. La donna risulta ancora dispersa tra la Strada statale 130 e il Centro commerciale della Corte del Sole, a Sestu alle porte di Cagliari. Le tre figlie sono state salvate via terra, mentre l’uomo è stato prelevato dall’elicottero. La strada risulta allagata e la situazione è critica.

Maltempo a Cagliari: strade chiuse

Alcune strade chiuse a causa del fortissimo maltempo che ha colpito ieri sera la Sardegna con allagamenti e smottamenti. Anas comunica di aver chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, un tratto della strada statale 125 Var Orientale Sarda (Nuova Ssv 125 – ex. Nsa 232), dal km. 42+100 al km. 44+420 a causa di una frana all’ingresso sud galleria Arexini. Chiusi anche tratti della ss195 Sulcitana con chiusura del Ponte della Scafa. Chiuso un tratto della ss 395 di Elmas (dal km. 0 al km. 0+6) a causa dell’allagamento del sottopasso che dalla ss 391 porta alla Metro allagato.

Allerta rossa

Prosegue quindi l’allerta rossa per rischio idrogeologico nella Sardegna Meridionale e Centro Orientale con precipitazioni intense per l’intera nottata. Il Centro decentrato della Protezione civile spiega che nelle ultime ore le piogge sono diminuite di intensità ma «continuano le criticità idrogeologiche ed idrauliche nel Campidano e nel Sarrabus (allagamenti e smottamenti). Nella Sardegna sud-orientale, si registrano problemi nel Comune di San Vito che risulta in parte allagato per l’esondazione del Rio Flumini Uri».