Lunedì a Montecitorio Agermea premia le eccellenze del Made in Italy

di Redazione

Agermea, ente di promozione del Made in Italy, ha organizzato lunedì 15 ottobre (ore 10) alla Camera dei Deputati la quarta edizione di Best award 2018 Eccellenza Made in Italy. Un evento prestigioso che esalta la capacità imprenditoriale d’eccellenza cuore pulsante dell’economia del nostro Paese. La manifestazione di premiazione, sarà anticipata dal convegno ” Promozione del Made in Italy per vincere le sfide della globalizzazione” a cui parteciperanno tra gli altri: Domenico Cosentino, Presidente di Agermea, Angela Rosaria Nissoli, componente della commissione affari esteri della Camera dei Deputati, Alberto Casoria, Presidente Assogal Puglia, e il giornalista Marco Mele.

Durante l’evento, ospitato presso la Sala Nilde Iotti, saranno conferiti 17 riconoscimenti ad altrettanti imprenditori, artisti ed aziende, che rappresentano il Made in Italy nel mondo, specchio di Eccellenza e Qualità.

Cinque le categorie in concorso, Produttori: imprenditori che hanno saputo creare ed esportare qualità ed eccellenza nei settori dell’enogastronomia. Storie di Successo: imprenditori che hanno investito nello stile, arte e cultura con l’obiettivo di promuovere il ricco patrimonio artistico italiano all’estero. Eccellenze in “Comune”: amministrazioni comunali ed enti che si sono distinti per la capacità di rilanciare i propri territori. Cinema e Tv: chi ha saputo promuovere il Made in Italy e le sue eccellenze attraverso il piccolo e grande schermo. Formazione Scuole e università: eccellenze capaci di sostenere e promuovere la cultura del Made in Italy.

«Il nostro obiettivo – ha spiegato Domenico Cosentino – celebrare imprenditori, produttori, artisti che hanno puntato non solo alla Qualità, ma anche alla responsabilità sociale e all’ecosostenibilità. Valori fondanti per lo sviluppo economico del nostro Paese».