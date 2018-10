L’Ue sui Rom in Italia: «Ricordiamoci il nazismo». Salvini: «Basta sciocchezze»

di Gigliola Bardi

Ha parlato del «nazismo», ha sostenuto che si rischia di passare «dalle parole ai fatti», ha avvertito che «si sta scherzando» col fuoco. Interpellata dai giornalisti sull’hate speech in Italia, in particolare, nei confronti dei rom, la Commissaria europea alla Giustizia, Vera Jourova, ha evocato uno scenario da catastrofe umanitaria, sostenendo che dal nostro Paese arriva l’allarme su «un passato oscuro» che potrebbe ripetersi.

Per quanto riguarda i rom in Italia «si sta scherzando col fuoco», ha detto Jourova, aggiungendo che «in passato abbiamo visto questa categorizzazione di alcune parti della società: abbiamo visto in alcuni documenti nazisti definire i rom bocche inutili, che non devono mangiare». «Questo ci ricorda un passato oscuro e ci ricorda che se non impariamo la lezione dal passato questo potrebbe ripetersi di nuovo», ha detto ancora la Commissaria europea, sottolineando che «dobbiamo stare allerta perché dalle parole si può passare ai fatti».

«Ancora sciocchezze da Bruxelles. Perché la signora commissaria non viene a visitare un campo rom a Roma o Milano, fra armi, illegalità, bambini sfruttati e oggetti rubati? Così magari si sveglia e cambia idea. Io voglio ordine e regole. Punto», è stata la replica del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, mentre è stato il sottosegretario Carlo Sibilia del M5s a dire che «la Commissione europea che ha deciso di maltrattare l’Italia a 360 gradi». «Questa volta Vera Jourova paragona l’Italia ai nazisti», ha spiegato Sibilia, riportando le parole della politica e aggiungendo «la ringraziamo per gli avvenimenti, ma non è proprio la Repubblica Ceca ad aver iniziato il censimento dei rom nel settembre 2017?».