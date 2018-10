«Lucano vieni da me»: Toscani, De Magistris e Orlando in fila per accoglierlo

di Guglielmo Federici

La solita schiera, i soliti noti. Dopo la revoca degli arresti domiciliari a Mimmo Lucano, sindaco calabrese accusato di istigazione all’immigrazione clandestina, resta il divieto di dimora: quindi il primo cittadino, per il momento, non potrà rimanere a Riace. Il modello di accoglienza che tanto piace a Boldrini, Saviano, Pd e compagnia buonista è saltato, è irregolare. Ma ecco che i “Dioscuri della disobbedienza” si fanno avanti a aprono le loro città al sindaco in esilio: Luigi De Magistris e Leoluca Orlando. Comincia il sindaco di Napoli con un tweet: «Caro Mimmo, lo so che non lascerai la tua e nostra amata Calabria ma se vuoi ti ospitiamo con amore a Napoli.I l divieto di dimora nella tua Riace è peggio degli arresti domiciliari. Ma non potranno mai arrestare la rivoluzione. Riace vivrà con Lucano Sindaco!».

L’enfasi retorica del sindaco di Palermo Orlando non è da meno del collega: «La revoca dei domiciliari restituisce la libertà a Mimmo Lucano ma non ferma la battaglia legale e civile perché possa continuare e possa rafforzarsi l’esperienza di Riace. Gli ho anche rivolto l’invito a venire a Palermo, già nei prossimi giorni e in occasione del Festival delle letterature migranti, per condividere la sua storia ed esperienza e costruire insieme un percorso che trova nelle comunità ed amministrazioni locali la sua forza». Non stupisce, i due sindaci si offrono immancabilmente volontari quando si tratta di disobbedire in fatto di accoglienza: quando il Viminale intima di chiudere porti e aeroporti per contrastare l’immigrazione che altri paesi vorrebbero scaricare sull’Italia, Orlando e De Magistris per qualche consenso offrono le loro città, i porti, gli aeroporti. Prego, fate come a casa vostra.

Si aggiunge anche l’immancabile Oliviero Toscani a dare asilo a Lucano a Treviso nella “sua” Fabrica, il centro di ricerca comunicazione/creatività del gruppo Benetton, alle porte del capoluogo della Marca: «Mimmo Lucano venga a Fabrica. Casa nostra è casa sua e qui potrà rimanere fino a quando potrà rientrare a Riace, fino a quando vorrà. Venga a insegnarci il futuro, perché abbiamo bisogno di lui ovunque: il nostro è un centro di resistenza e tutta l’Italia è come Riace». Siamo al delirio. Attendiamo solo che anche Boldrini e Saviano si comportino da bravi ospiti…