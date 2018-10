L’ossessione di Fazio e Littizzetto per Salvini: “Ce l’ha con i neri…” (video)

di Redazione

Il monologo “politico”, come sempre, inizia dopo quello più generico, frivolo, stavolta dedicato alle trasparenze di Orietta Berti per arrivare al fascino dello scrittore Alessandro Baricco. Luciana Littizzetto, con il fido presentatore che gli fa da spalla, Fabio Fazio, a “Che tempo che fa” dopo le facezie passa a parlare di Luigi Di Maio e Matteo Salvini, sottolineando la loro presunta crisi, per poi concentrarsi sul leader della Lega, del quale la comica improvvisa una sorta di confessione: “Gigi, io non ce l’ho con chi evade a nero, ma con i neri!”, è la battutona di Luciana mentre sullo sfondo passa l’immagine cattivissima del vicepremier. Guardare per credere, dal minuto 4.55.

video