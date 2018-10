L’Italia che commuove: centinaia in fila per donare il midollo al bimbo malato (video)

di Redazione

C’è ancora un’Italia che ci commuove e che è bello raccontare, Sono tantissimi i volontari che a Milano si sono messi in fila per aiutare il bimbo di 1 anno e mezzo, Aòessandro, che rischia di morire. Questi volontari si sottopongono ad esami per trovare un donatore di midollo. Stando a quanto riportato sarebbero infatti oltre trecento le persone che si sono messi pazientemente in fila e hanno atteso il loro turno