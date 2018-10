L’Arma dei carabinieri scossa dal caso Cucchi. Salvini: non è in dubbio la vostra fedeltà

di Redazione

”Da ministro non ammetterò mai che l’eventuale errore di uno permetta a qualcuno di infangare il sacrificio e l’impegno di migliaia di ragazzi e delle ragazze in divisa”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, alla celebrazione del 40° anniversario della fondazione del Gruppo Intervento Speciale Carabinieri che si svolge nella sede del Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri Palidoro, a Roma. ”Mai niente e nessuno potrà mettere in discussione il vostro onore, la vostra fedeltà e lealtà”, ha aggiunto. Parole che giungono mentre si respira un clima difficile attorno ai carabinieri per le rivelazioni che stanno mettendo in luce i depistaggi sulla morte di Stefano Cucchi.

Il comandante generale Giovanni Nistri ha concluso il suo discorso affermando: “L’Arma si deve ricordare che è nella virtù dei 110mila uomini che ogni giorno lavorano per i cittadini che abbiamo tratto, traiamo e trarremo sempre la forza per continuare a servire le istituzioni; 110mila uomini che sono molti ma molti di più dei pochi che possono dimenticare la strada della virtù”.

L’ultima rivelazione è del luogotenente Massimiliano Colombo, comandante della stazione Tor Sapienza dove Cucchi restò per alcune ore, il quale afferma che il tenente colonnello Francesco Cavallo, numero due del Gruppo dei Carabinieri di Roma nell’ottobre del 2009, finito nel registro degli indagati, gli mandò le note che attestavano lo stato di salute di Stefano Cucchi alterate. La circostanza emerge da un’intercettazione contenuta nelle carte che la procura di Roma ha depositato nell’inchiesta sul falso.