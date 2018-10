La figuraccia di Renzi in tv: «Fake news su di me». Ma spunta un video che lo inchioda

di Lucio Meo

Durissimo scontro a “Di Martedì”, sulla Sette, tra Matteo Renzi e l’editorialista del “Corriere della sera” Massimo Franco: la scintilla che fa divampare lo scontro arriva quando Franco contesta al senatore del Pd di aver annunciato su Twitter la caduta del governo prima di Capodanno con la frase “tra poco tocca a noi”. Renzi s’è imbestialito negando di aver mai detto quella frase: «Controllate su Twitter mai detto quella frase, è una fake news». A quel punto il giornalista gli mostra un articolo di giornale, ma Renzi nega ancora, interviene Floris, che chiarisce: l’ex premier ha detto davvero quella frase, ma non su Twitter, su Fb, durante una diretta. Figuraccia del senatore… Ecco il video dello scontro in tv, più in basso il video con la frase detta su Fb…



Tre mesi fa,l’8 agosto,come svela il sito bufale.net. Renzi aveva detto proprio quella frase: «Presto toccherà di nuovo a noi, dopo le vacanze estive, a cominciare dalla Leopolda, ci sarà da divertirsi». Cambia poco se la fonte era Fb e non Twitter, così come la sintesi che ne aveva fatto Franco, “lei ha detto che il governo non arriverà a Capodanno”. La profezia di Renzi resta agli atti, così come il suo clamoroso errore.