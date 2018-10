La Fedeli sproloquia sul fascismo: la Rauti la zittisce in diretta tv (video)

di Ezio Miles

Valeria Fedeli, ospite di Agorà su Raitre, si abbandona al solito sproloquio sul “pericolo” del “ritorno del fascismo” che sarebbe annunciato dal “razzismo” e dall’ “odio contro i gay”. L’ex ministro dell’Istruzione spera così di mettere in difficoltà Isabella Rauti, presente anch’ella in studio. Ma la senatrice di FdI non si scompone e interrompe la retorica concione della Fedeli con quattro, secche parole: «Nulla che ci appartiene». La “rossa” (di capelli e di fede politica) non sa più che dire e viene provvidenzialmente interrotta dalla conduttrice della trasmissione. Proponiamo questa scena in un video tratto da Liberoquotidiano,it.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO