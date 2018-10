La faccia tosta di Moretti (Pd): come mai gli stupratori non erano stati espulsi? (video)

di Redazione

Allora: dimenticatevi di Maurizio Martina, segretario del Pd, con la maglietta rossa per chiedere accoglienza, solidarietà, porti aperti. Dimenticatevi la passerella di esponenti del Pd sulla nave Diciotti. Adesso se ci sono migranti irregolari in Italia, a Roma, a San Lorenzo, come l’aguzzino di Desirée che era stato espulso un anno fa e fermato dalla polizia lo scorso 22 luglio, è colpa di Matteo Salvini che non li ha espulsi. Ebbene sì, è proprio questa la tesi esposta dall’esponente dem Alessandra Moretti a Stasera Italia, il programma di Barbara Palombelli su Rete4. Proprio Alessandra Moretti, sì, quella che si era data malata alla Regione Veneto e invece era a un matrimonio in India. Sempre lei, quella che disse che a Roma un bimbo era morto per il morso di un topo in un giardinetto. Una campionessa di gaffe e scivoloni.