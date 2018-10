La caduta di Loredana Berté da Fabio Fazio: «Mi hanno gufato» (2 video)

di Mia Fenice

Incidente in diretta per Loredana Berté a Che tempo che fa. L’ospite musicale del programma di Fabio Fazio, è caduta mentre si esibiva, facendosi male a una gamba. Mentre cantava “si va giù, si va giù” l’artista è caduta davvero provando anche a rialzarsi aggrappandosi al bassista. Un’operazione più complicata del previsto visto che c’è voluto diverso tempo per rivederla in piedi mentre la canzone andava avanti in playback. Quando Fazio è rientrato in studio ha detto: «Pensavamo fosse una scena da rockstar». E Loredana Berté non contenta della sua esibizione ha chiesto: «La posso rifare? Sto ferma». Vulcanica come sempre, ha raccontato: «Non cadevo dal 1982, all’Arena di Verona… Evidentemente c’è qualcuno che mi ha gufato da casa. Questa qui rompe ancora dopo tutta l’estate… pure la bronchite e l’influenza, porca p…!».