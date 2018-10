Khashoggi, l’Arabia Saudita ammette: ucciso durante una colluttazione

di Paolo Lami

L’Arabia Saudita ammette che il giornalista Jamal Khashoggi è stato assassinato nel suo consolato di Istanbul nel corso di una colluttazione. E cadono le prime teste per l’omicidio: diciotto cittadini sauditi sono stati arrestati dalle autorità di Riad per la morte di Khashoggi. Ed stato rimosso dall’incarico anche il generale Ahmed al-Asiri, un alto ufficiale dei servizi segreti coinvolto nella vicenda della scomparsa del giornalista scomodo per Riad.

L’Arabia Saudita ha confermato ieri sera che il giornalista Jamal Khashoggi è morto.

Secondo i risultati preliminari di un’inchiesta saudita, Khashoggi è deceduto in seguito a una colluttazione con alcune persone con cui si era incontrato nel consolato saudita a Istanbul.