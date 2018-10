Juncker, esilarante siparietto: si mette a ballare sul palco degli oratori (video)

di Ezio Miles

Forse non era sobrio. Il presidente della Commissione di Bruxelles Jean-Claude Juncker ha offerto un esilarante fuori programma ai compassati dignitari europei. È il momento che precede il suo intervento. Junker raggiunge il palco degli oratori mentre continua lo stacco musicale introduttivo. Potrebbe attendere, qualche secondo, che lo stereo cessi di diffondere in sala le note. Invece, l’eurocrate accenna sbarazzino a un passo di danza davanti a una platea divertita e sbigottita. Proponiamo la divertente scenetta in un video tratto dal Corriere tv

Di una scena simile si è resa protagonista qualche giorno fa la premier britannica Theresa May, che ha conquistato i delegati del congresso conservatore facendo il suo ingresso sul palco al ritmo degli Abba. C’è però un bella differenza: se la mossa della May appare studiata per attrarre l’attenzione dei media, quello di Juncker sembra invece del tutto casuale, frutto di una trovata estemporanea. E dire che continuano a chiamarli statisti…