Juncker deride gli italiani, ira Meloni: «Vergognoso. Sciacquati la bocca» (video)

di Augusta Cesari

«Juncker deride l’Italia durante l’ultima conferenza stampa del Consiglio d’Europa, con risate dal pubblico di sottofondo. Jean-Claude, quando parli dell’Italia sciacquati la bocca… e possibilmente non con il vino». Irata, Giorgia Meloni ha postato un video vergognoso sull’atteggiamento di Juncker verso l’Italia. «L’Italia è l’Italia» dichiara Jean-Claude Juncker durante l’ultima conferenza stampa del Consiglio d’Europa. Seguono risatine vergognose di sottofondo. Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ne video afferma: «L’Italia ha avuto la capacità di spendere 30 miliardi in più negli ultimi tre anni. Siamo stati… molto disponibili, gentili e fiduciosi con l’Italia… Perché l’Italia è l’Italia». Seguono risate, che in qualche modo Juncker ha suscutato e assecondato veicolando ancora una volta l’immagine di un’Italia “scialona”. Tutto ciò da un pulpito come il Lussemburgo…».