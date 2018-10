Integratori pericolosi: negli Usa identificati 800 “farmaci” da evitare

di Laura Ferrari

Sostanze potenzialmente dannose e non dichiarate sono state identificate in quasi 800 integratori alimentari, in un’analisi condotta negli Stati Uniti dal California Department of Public Health. Sono stati presi in considerazione i dati della Food and Drug Administration (Fda) relativamente al periodo dal 2007 al 2016. Ingredienti farmaceutici non approvati – riporta la ricerca pubblicata sulla rivista Jama – sono stati identificati in 776 integratori alimentari, molti dei quali commercializzati per l’aumento sessuale, la perdita di peso o l’aumento della massa muscolare. Il 20% dei prodotti conteneva più di un ingrediente non approvato. In tutto 28 erano citati in uno o più “warning” lanciati dall’ente regolatorio americano.

Consulta il database con gli integratori pericolosi

In altri casi gli integratori sospetti contenevano antidepressivi o antistaminici, che non venivano dichiarati nella confezione. Il dottor A. Pieter Coehn del dipartimento della Salute in Massacchussets, ha denunciato il fatto che dei 776 prodotti incriminati, solamente il 40% è stato effettivamente ritirato dal mercato. Prodotti che, il più delle volte, vengono venduti sul web e finiscono sui mercati internazionali. Italia inclusa.