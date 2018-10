di Redazione

Dopo “Incontri Giuridici” al via la rassegna degli “Incontri d’Autore” della Fondazione Tatarella riparte con Marcello Veneziani, giornalista e saggista d’eccezione, che presenterà domani pomeriggio a Bari, presso la Biblioteca della Fondazione, in via Piccinni 97, il suo libro “Imperdonabili – Cento ritratti di maestri sconvenienti”. Con” Imperdonabili”, edito da Marsilio, il filosofo, letterato e neologista biscegliese, raccoglie cento ritratti di grandi maestri del passato, costruendo un affascinante itinerario di idee, opere e autori “irregolari” del pensiero controcorrente.