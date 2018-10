Incidente metro, Rampelli: «Ma quali salti dei tifosi, strutture inadeguate»

di Redazione

«Il pericolosissimo incidente che ha coinvolto ieri i tifosi russi dimostra l’inadeguatezza della metro A, soprattutto delle fermate centrali». A sottolinearlo è stato il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, ricordando che se «la dinamica dell’evento, il malfunzionamento delle scale mobili, sono da accertare», ugualmente «dire che quelle scale sono state sottoposte a un peso eccessivo per via delle intemperanze dei tifosi testimonia la totale inadeguatezza del sistema di entrata e di uscita».

«In caso di attentati o di scene di panico il deflusso sarebbe incontrollabile, le banchine risultano troppo strette per consentire finanche un’uscita ordinaria, che nelle ore di punta diventa addirittura a rischio incolumità per gli utenti, figuriamoci cosa scaturirebbe dalla fuga di centinaia di persone incastrate tra le banchine e le aree di scambio metro e scale mobili», ha aggiunto l’esponente di Fratelli d’Italia, chiedendosi «se oltre alla manutenzione ordinaria, che evidentemente non è più sufficiente, sia stato fatto un adeguato piano di sicurezza in casi emergenziali».

«Credo sia necessaria una immediata convocazione della sindaca in Prefettura per esaminare lo stato della sicurezza della metropolitana di Roma e un interessamento puntuale del ministero dei Trasporti per indagare al riguardo. Abbiamo avuto ieri un’avvisaglia, è bene – ha concluso Rampelli – recepire il segnale e agire velocemente di conseguenza».