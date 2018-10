In pole position per sostituire Asia Argento a X Factor “svetta” il suo ex Morgan

di Alessandra Danieli

Potrebbe essere proprio il suo ex Morgan a prendere il posto di Asia Argento nella giuria di X Factor dopo l’estromissione dal programma della figlia d’arte. Per ora nessuna decisione ufficiale e quindi nessuna firma per la sostituzione dell’attrice a X Factor, una scelta presa da Sky e Freemantle in accordo con la stessa Asia, dopo che Jimmy Bennet aveva accusato l’attrice di averlo molestato quando era minorenne. Una scelta difficile che sembrava essere stata rimessa in discussione nei giorni scorsi, almeno dalla Argento che, intervista da Massimo Giletti, si era detta desiderosa di essere confermata nel programma respingendo tutte le accuse sul suo conto fino alle lacrime. Nelle ultime ore però è ripreso il toto nomi per la sua sostituzione e in pole position sembrerebbe esserci Morgan, che con Asia ha avuto una figlia. Pur essendo incombente, la scelta del “sostituto” non è stata ancora presa e fra i candidati altrettanto probabili vi sono Elio e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, insieme al frontman dei Thegiornalisti Tommaso Paradiso e al rapper Sfera Ebbasta.