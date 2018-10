«Il reddito di cittadinanza c’è già. Sono le pensioni che l’Inps paga da 37 anni»

di Redazione

Ammontano a be 758.372 le pensioni che ancora risultano in pagamento presso l’Inps al 1° gennaio dell’anno in corso. Nel dato sono comprese anche quelle ex Inpdap relative ai pagamenti pubblici. Si tratta di pensioni liquidate da oltre 37 anni, vale a dire erogate a donne e uomini andati in pensione nel 1980, o anche prima. È quanto emerge dall’analisi di Itinerari Previdenziali – il centro studi presieduto da Alberto Brambilla, già sottosegretario leghista al Lavoro ed ora ascoltato consigliere di Matteo Salvini – sulla durata media delle pensioni italiane decorrenti dal 1980 al 2018 per numero, tipologia, genere e gestione. Si tratta di dati – spiegano da Itinerari Previdenziali – destinati a far discutere se solo si pensa che prestazioni corrette sotto il profilo attuariale «dovrebbero durare in media 25 anni».

La vicenda è resa ancor più complessa dalle oscillazioni legislative che si sono accumulate nel tempo. «Se con la riforma Monti-Fornero si è poi passati a un’eccessiva rigidità – spiega Brambilla -, è altrettanto vero che tra il 1965 e il 1990 si è persa la correlazione tra contributi e prestazioni, adottando requisiti di enorme favore». Per cui ora occorreranno anni per ridurre le anomalie che tuttora appesantiscono il bilancio del welfare italiano. Basterà pensare, come rileva lo studio, che la durata media delle prestazioni erogate dal 1980 o prima è di circa 38 anni per i dipendenti del settore privato e di 41 anni per i lavoratori e 41,5 per le lavoratrici nel caso del settore pubblico. «Volendo anche tener conto dell’aspettativa di vita – prosegue l’esperto -, siamo appunto ben oltre il paletto dei 25 anni che dovrebbe rappresentare un buon punto di equilibrio tra periodo di lavoro e tempo di quiescenza». Infatti, a oggi le pensioni in pagamento che hanno superato i 25 anni e oltre ammontano addirittura a 3.806.297 pari al 24 per cento circa del totale dei pensionati (circa 16 milioni nel 2017). Brambilla lo definisce «una sorta di reddito di cittadinanza ante litteram, anche se mascherato da pensione».

Ma chi sono i beneficiari di quest’anomalia tutta italiana? Innanzitutto le donne, cui spetta l’80 per cento delle prestazioni in pagamento da 37 anni e più e il 67 di quelle oltre i 25 anni; pensioni di invalidità, superstiti e vecchiaia le tipologie di prestazioni prevalenti. Come se non bastasse, al gennaio 2018, nel settore privato, ricorda Brambilla, risultano ancora in essere «circa 250mila pensioni dovute a prepensionamenti avvenuti anche con dieci anni di anticipo rispetto ai requisiti allora vigenti: numeri che evidenziano l’uso particolarmente intensivo del prepensionamento fatto sino al 2002 e che in Italia». Il più generoso è stato il settore della pubblica amministrazione con il fenomeno delle baby-pensioni, cioè maturate dopo 14 anni, 6 mesi e 1 giorno. Un andazzo durato dal 1973 al 1996 quando furono eliminate dalla riforma Dini.