Il governo abolisce il numero chiuso a Medicina, il ministro dell’Istruzione non lo sa…

di Leo Malaspina

Abolizione del numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, 50 milioni alle Regioni per gli interventi di abbattimento delle liste d’attesa, 284 milioni per i rinnovi contrattuali di tutto il personale del Servizio sanitario nazionale e altri 505 milioni che saranno attribuiti alle regioni per le spese farmaceutiche. Sono alcune delle misure in materia di sanità varate ieri sera dal Governo e previste in due distinti provvedimenti, il decreto legge per la Semplificazione e il disegno di legge relativo albilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e al bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Nella legge di bilancio, dunque, è prevista anche, un po’ a sorpresa, l’abolizione del numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, “permettendo così a tutti di poter accedere agli studi”. Una notizia, quella dell’abolizione del numero chiuso a Medicina, che ha scatenato la reazione critica dei Rettori. «Un arretramento gravissimo e un passo indietro di 30 anni con il rischio di perdere il valore europeo della laurea in Medicina perché sarà impossibile certificare la frequenza con un numero di iscritti 5 volte superiore a quello che le università possono formare bene», attacca Eugenio Gaudio, rettore dell’Università Sapienza di Roma. «Come sistema universitario ribadiamo la disponibilità ad aumentare i posti per le facoltà di Medicina fino a 15 mila in base alle esigenze del Ssn, ma una apertura indiscriminata porterebbe – sottolinea Gaudio – all’impossibilità di una formazione adeguata perché avremmo dei problemi organizzativi con le strutture, con le aule, con i docenti». Inoltre, secondo il rettore, c’è un altro problema: «Oggi i posti per le scuole di specializzazione sono limitati a circa 7 mila, cosa accadrebbe – chiede – se dalle facoltà uscissero 50 mila laureati in medicina, come si potrebbero specializzare?».

In giornata è arrivata anche la precisazione del governo, che frena solo sui tempi. I ministri dell’Istruzione, università e ricerca, Marco Bussetti, e della Salute, Giulia Grillo, hanno “chiesto, in sede di Consiglio dei ministri, di aumentare sia gli accessi sia i contratti delle borse di studio per Medicina. E’ un auspicio condiviso da tutte le forze di maggioranza, che il Governo intende onorare. Si tratta chiaramente di un percorso da iniziare già quest’anno per gradi», precisa una nota congiunta dei due dicasteri. «Per assicurare l’aumento dei posti disponibili e avviare un percorso condiviso, a breve sarà convocata una prima riunione con tutti i soggetti interessati a cominciare dalla Crui», si annuncia. Un giallo: nelle ore precedenti il ministro Bussetti aveva detto : «Voglio essere sincero, a me non risulta questa cosa. Farò le dovute verifiche».