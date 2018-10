Il centrodestra stravince in Trentino. Il presidente Fugatti: «Risultato storico»

di Sveva Ferri

Maurizio Fugatti è il nuovo presidente della Provincia autonoma di Trento. Quando manca solo una manciata di sezioni da scrutinare (58 su 529), il candidato del centrodestra è oltre il 47%. Si tratta di un risultato senza precedenti: qui è la prima volta che il centrodestra arriva al governo. «Abbiamo fatto la storia, ora cambiamo anche il Trentino», è stato il primo commento di Fumagatti, attualmente sottosegretario leghista alla Salute nel governo Conte.

Il risultato di Trento, che era stato chiaro fin dai primi seggi scrutinati, conferma dunque quanto era già emerso dal voto di Bolzano, che si è celebrato contestualmente domenica, ma che è stato scrutinato nella notte: il Trentino Alto Adige dà il benservito al centrosinistra, che storicamente vi governava insieme agli autonomisti tedeschi, e premia il centrodestra. Il candidato del Pd, Giorgio Tonini, si è fermato sotto il 25% e l’autonomista Ugo Rossi, presidente uscente, intorno al 12,5%. Anche a Trento, come a Bolzano, si registra poi il crollo del M5s: alle politiche di primavera era arrivato oltre il 19%, ora si ferma al 7%.

Matteo Salvini ha commentato il risultato complessivo del Trentino Alto Adige parlando di «estrema soddisfazione». «Sono le prime elezioni dopo la formazione del nuovo governo, elezioni vere e non sondaggi. Il voto nelle due Province autonome è un risultato mai raggiunto nella storia della Lega, è un dato che riempie di emozione e di gioia», ha proseguito il leader della Lega, aggiungendo che «il dato eclatante è che con la cura Letta, Renzi, Gentiloni, Martina il Pd scompare da Trento e Bolzano».

E «molto soddisfatta» si è detta anche Giorgia Meloni. «Siamo passati all’1,7%. Di fronte all’avanzata della Lega noi non diminuiamo, anzi cresciamo, e questo non era affatto scontato. Siamo l’unico partito che va meglio delle politiche, insieme alla Lega», ha detto Meloni, commentando in particolare il voto di Bolzano. «M5S è crollato, anche il Pd e FI sono crollati, noi, invece, siamo cresciuti e questo mi rende contenta del lavoro che stiamo facendo sul territorio», ha poi replicato la leader di FdI a chi parlava di centrodestra a trazione leghista.