Il ballo più ridicolo della storia: il web deride Leoluca Orlando (video)

di Adriana De Conto

Sta furoreggiando – si fa per dire – sul web il ballo più ridicolo della storia che ha protagonista Leoluca Orlando sul palco della festa culturale multietnica del popolo N’zema, etnia africana che vive tra il Ghana e la Costa d’Avorio. L’esibizione goffa del sindaco di Palermo è di qualche giorno fa, ma evidentemente l’effetto del ridicolo prodotto sta lasciando una scia che la rete non può proprio fre a meno di ignorare e ridicolizzare. E in effetti… Orlando salta e balla al ritmo di danze tribali nell’ambito della manifestazione svoltasi presso il complesso monumentale Santa Maria dello Spasimo, a Palermo, e organizzata dall’Associazione N’Zema della Sicilia, ha ospitato anche il primo cittadino del capoluogo siciliano. Il filmato della sua esibizione è stata filmata e postata dai siti locali per poi diffondersi e scatenare l’ilarità con commenti irripetibili. Il più tenero, “meglio di una lassativo”…