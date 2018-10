Ha ucciso due pedoni a Monza, arrestata 21enne: era postiva all’alcol test

di Redazione

È stata arrestata la giovane di 21 anni che ha investito e ucciso due pedoni la notte scorsa su una strada provinciale di Bellusco, in provincia di Monza e Brianza. La ragazza, che è stata soccorsa in stato di shock, è risultata positiva all’alcol test e si trova al momento ai domiciliari. Dovrà rispondere di omicidio stradale plurimo, con l’aggravante dello stato di ebbrezza. Prima dello schianto, le due vittime, di origine marocchina, erano insieme a un terzo connazionale, multato anch’egli poche ore prima per guida in stato d’ebbrezza. Lui è stato trovato illeso dai carabinieri.