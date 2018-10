Ha dolori, prende da solo l’auto e al pronto soccorso ha un infarto: salvato

di Fabio Marinangeli

È arrivato da solo con la propria auto al pronto soccorso dell’ospedale Serristori di Figline Valdarno (Firenze) lamentando un dolore scapolare e dopo una ventina di minuti è andato in arresto cardiaco. La tempestività e l’efficienza con cui l’uomo di 53 anni che intorno alle 20,30 è stato soccorso dai medici della medicina interna e d’urgenza del Serristori diretta da Andrea Bribani, sono state decisive per la sua vita. Il paziente è ora ricoverato all’ospedale di Santa Maria Annunziata dove è stato trasferito e sta bene. L’episodio è stato reso noto dalla Asl Toscana centro. Mercoledì sera all’ingresso in pronto soccorso, i parametri erano risultati stabili ma già al successivo controllo dopo una quindicina di minuti, l’uomo mostrava evidenza di segni elettrocardiografici di infarto miocardico acuto. Appena il tempo di iniziare la terapia antitrombotica di urgenza mentre il paziente era monitorizzato, e si è verificato un arresto cardiaco. Nella sala emergenza era presente una fibrillazione ventricolare e il medico internista di turno, Francesco Burberi, ha provveduto a una immediata defibrillazione riuscendo a stabilizzare il paziente. È stata quindi attivata immediatamente un’ambulanza con medico a bordo e alle 21,15, l’uomo è stato trasferito in sala di emodinamica presso l’ospedale Santa Maria Annunziata dove è stato poi sottoposto ad angioplastica dall’equipe diretta dalla dottoressa Tania Chechi.