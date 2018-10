Grillo, battuta al vetriolo su Macron: come un bambino violentato da un anziano (video)

di Redazione

Beppe Grillo sul palco del Circo Massimo è un fiume in piena. Se la prende con tutti e ne ha per tutti. A cominciare dai leader europei così critici verso la manovra del governo gialloverde. Il fondatore del Movimento se la prende in particolare con il presidente francese Macron, paragonandolo a un “bambino violentato da un anziano”. Poi lo chiama “psicopatico” e afferma: “Psicopatici così ci danno dei lebbrosi”. In pratica un modo molto colorito per dire che non si accettano lezioni dall’Europa.