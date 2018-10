Gli affari immobiliari con la Croce Rossa della “manina” che spinse il decreto

di Paolo Lami

La Croce Rossa assicura che non c’è stato nessun trattamento di favore. E che la faccenda riguarda «l’Ente Strumentale in liquidazione e non già la Croce Rossa italiana che, a seguito di una riforma stabilita dalla nuova normativa, è stata trasformata in una associazione di volontariato di interesse pubblico». I parlamentari M5S sono inferociti e chiedono in coro le dimissioni del capo di Gabinetto di Tria, Roberto Garofoli. Lui, il diretto interessato dell’ultimo scandalo che ha coinvolto la Croce Rossa, proprietario della famosa “manina” che aveva infilato nel Decreto Fiscale un articolo che proprio alla Croce Rossa oramai privatizzata assegnava ben 84 milioni di euro, annuncia c«che provvederà a difendersi nelle sedi appropriate». Il che lascia immaginare una salva di querele per quell’incredibile scoop del giornalista del Fatto Quotidiano, Thomas Mackinson che ha scoperto come Garofoli avesse in piedi un lungo e complicato contenzioso che si strascina dal 13 marzo 2009 proprio con la Croce Rossa attorno a un pezzo di un appartamento situato nella cittadina di Molfetta e di proprietà, per un sesto, dell’organismo, contenzioso poi risolto con un accordo, davvero incredibile, il 18 dicembre 2017.

La perizia aveva stabilito che quel vano valesse 78.000 euro, Garofoli pagherà alla Croce Rossa solo 20.000 euro quando il Commissario liquidatore, Patrizia Ravaioli, moglie del senatore Antonio Polito, decide di revocare la lite quasi decennale – siamo oramai nel dicembre 2017 – e di vendere il bene a 50.000 in meno di quanto aveva definito la perizia.

Oggi in quell’appartamento c’è un lussuoso Bed and Breakfast, il “Borgo Antico 34 Luxury Room” di proprietà di Garofoli dirigente di via XX settembre e già capo di Gabinetto con Padoan.

La faccenda ha fatto imbestialire i grillini perché, come detto, proprio a dicembre 2017, guarda caso, nel mentre si faceva l’accordo fra Croce Rossa e Garofoli, si scoprì che la famosa “manina” del Mef che aveva infilato quella norma (e quegli 84 milioni di euro) tra le pieghe della bozza del decreto fiscale apparteneva allo stesso Garofoli.

Il Fatto Quotidiano parla di conflitto di interessi. Certo c’è da chiedersi, a questo punto, se Tria fosse a conoscenza di questo impiccio del suo capo di Gabinetto che lui aveva difeso a spada tratta quando venne fuori, dopo una veloce indagine del premier Conte che bloccò in corner il provvedimento pro Croce Rossa, il nome del proprietario della “manina”.

Dalla Croce Rossa, come detto, arriva subito una presa di posizione: «in merito all’articolo apparso oggi sul Fatto Quotidiano a firma di Thomas Mackinson dal titolo “Il boiardo del Tesoro e i favori dalla Croce Rossa per una casa – Garofoli e i soldi a Croce Rossa dopo il maxi-sconto per la casa” – reagisce l’ente – corre innanzitutto l’obbligo di precisare che la decisione a cui si fa riferimento riguarda l’Ente Strumentale in liquidazione e non già la Croce Rossa italiana che, come dovrebbe essere noto, a seguito di una riforma stabilita dalla nuova normativa, è stata trasformata in una associazione di volontariato di interesse pubblico».

«Tale riforma – sostiene la Croce Rossa – si è resa necessaria innanzitutto per restituire alla Croce Rossa la piena indipendenza richiamata nei suoi “princìpi fondatori”, ma anche per chiudere partite debitorie accumulate a causa della pessima gestione dell’Ente pubblico nei primi anni Duemila: mancati accantonamenti tfr, mancate stabilizzazioni, errata distribuzione dei fondi, promozioni illegittime, eccessivo numero di dipendenti e molti altri sprechi».

«I rilievi contenuti nell’articolo, quindi, non riguardano direttamente Croce Rossa italiana, ma – continua la nota dell’organismo – riteniamo altresì necessario e doveroso chiarire quanto segue. Nell’articolo è correttamente ricordato che la transazione a cui si fa riferimento riguarda una porzione di soli 40,83 metri quadri su una proprietà indivisa di circa 245 metri quadri ma va puntualizzato anche che l’Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana ha agito su tale transazione solo a seguito di un parere positivo dell’Avvocatura dello Stato nel marzo 2017 espresso nei seguenti termini: «certamente la definizione della controversia è auspicabile in quanto non è ravvisabile alcun concreto interesse per l’Ente Strumentale a conservare la proprietà di un sesto dell’appartamento e del vano interrato del palazzo di cui si discute” non ritenendo altresì adeguata la somma proposta dall’acquirente che era di 20mila euro”.

«Il Comitato di gestione dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa si è riunito e, il 14 giugno 2017, ha deliberato all’unanimità dei presenti, tra i quali i rappresentanti dei tre ministeri vigilanti (Economia, Difesa e Salute) e alla presenza del Collegio dei Revisori e del rappresentante della Corte dei Conti, di procedere alla transazione al nuovo prezzo proposto dall’acquirente, 28mila euro, ma subordinando tale decisione alla richiesta di un nuovo parere alla Avvocatura dello Stato sulle mutate condizioni«.

L’Avvocatura dello Stato quindi, «in data 12 luglio 2017, ha fornito un secondo parere favorevole e solo a seguito di questo, nel dicembre 2017, si è proceduto a chiudere formalmente il contenzioso pluriennale con il dottor Garofoli. Quindi, nessun trattamento di favore. Al di là della legittima richiesta di chiarimenti, dispiace l’accostamento temporale forzato ed errato con le resistenze manifestate da alcuni nei confronti della Riforma della Croce Rossa italiana che, come è noto e ampiamente documentabile, oltre ad essere stata stabilita a norma di legge, ha portato ad una evidente migliore efficienza dell’Organizzazione, una crescita importante del numero dei volontari, un aumento conseguente dei servizi a beneficio dei più vulnerabili e delle comunità, una più rapida e competente capacità di risposta alle emergenze che non può non esser stata notata anche nei tempi recenti, come in occasione dei terremoti ad Amatrice e nelle Marche, del crollo del Ponte Morandi di Genova e delle inondazioni e alluvioni che hanno colpito il nostro territorio, con una maggiore e capillare opera di preparazione e formazione degli operatori e della popolazione all’eventualità di ulteriori disastri in Italia e all’estero”. «Il tutto, come già più volte sottolineato, a fronte di una riduzione di due terzi dei costi rispetto alle precedenti gestioni pubbliche, ottenuta -conclude la Croce Rossa Italiana – grazie all’eliminazione degli sprechi inauditi menzionati in premessa».

Garofoli, dal canto suo, annuncia che provvederà a difendersi nelle sedi appropriate. E, sul caso dell’emendamento “Croce Rossa”, al Tesoro rimanda alle ultime dichiarazioni di Tria del 16 ottobre quando smentì «categoricamente» che la norma sulla Cri introdotta nel decreto fiscale e poi stralciata prevedesse un aumento di risorse per l’ ente in liquidazione: «si trattava di una disposizione di tutela dei lavoratori, senza la quale non è possibile provvedere al pagamento del loro Tfr», aveva spiegato Tria lo scorso 16 ottobre.

«Non siamo più disposti a tollerare l’affarismo privato di alcuni alti boiardi di Stato, che dovrebbero occuparsi solo della cosa pubblica – si inalbera il senatore M5S Elio Lannutti, membro della Commissione Finanze – Oggi scopriamo che Roberto Garofoli, capo di gabinetto del ministero dell’Economia, ha intrallazzato con la Croce Rossa in un affare immobiliare di qualche anno fa a Molfetta. La stessa Croce Rossa a cui un blitz del burocrate nel Dl fiscale, poi prontamente sventato, ha provato a regalare più di 80 milioni di euro», aggiunge Lannutti, che subito dopo incalza: «Nel recente passato Garofoli si è già distinto per essere stato al centro di un reticolo di ben quattro società, guarda caso sempre a Molfetta, dedite a fare soldi organizzando corsi post universitari e pubblicando testi giuridici scritti dallo stesso. Società in cui era anche coinvolta la consorte dell’alto papavero».

«Un vero servitore dello Stato non può permettersi multiformi attività collaterali – conclude il senatore M5S – Per questo, in assenza di un integrale chiarimento il capo di gabinetto deve dimettersi».

«Dopo aver aperto un lussuoso b&b in centro a Molfetta grazie ai vertici di Croce Rossa Italiana che hanno messo fine a un contenzioso sull’immobile, sorge il sospetto che il dirigente del Mef Roberto Garofoli abbia pensato a come ricambiare il favore, magari con una bella norma che regala 84 milioni all’associazione da infilare in “Manovra” all’insaputa della maggioranza – dice Marialuisa Faro, capogruppo MoVimento 5 Stelle della Commissione Bilancio della Camera – Apprendiamo dalla stampa di una “doccia con cromoterapia” e di “deliziosi giardini”, simboli dell’ennesimo conflitto di interessi consumato sulla pelle dei cittadini. Una brutta pagina che il MoVimento 5 Stelle ha immediatamente denunciato: Garofoli spieghi o si dimetta. Con il Governo del Cambiamento – conclude la parlamentare – è finita l’epoca dello sperpero di denaro pubblico, speriamo sia finalmente chiaro a tutti». Stessa richiesta di dimissioni da altri colleghi dei Cinque Stelle. L’unico che non parla, per ora, è Tria. Che stia facendo una piazzata al suo quasi ex-capo di Gabinetto?