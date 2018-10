Giornata solenne oggi a San Pietro: Paolo VI, Romero e altri 5 proclamati santi

di Corrado Vitale

Giornata solenne oggi a Piazza San Pietro. Papa Francesco celebrerà la messa per la canonizzazione per sette nuovi santi tra i quali Paolo VI e l’arcivescovo Oscar Romero, ucciso in El Salvador nel 1980 dagli squadroni della morte. Attesi molti capi di Stato. In vista dell’evento, Papa Francesco si è recato in visita da Benedetto XVI, che da Paolo VI fu creato cardinale. Anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, è a Piazza San Pietro per assistere alla messa.

Monsignor Romero fu ucciso da un sicario proprio mentre celebrava la messa. Paolo VI resse invece le sorti della Chiesa in un momento di passaggio assai delicato: portò a termine i lavori del Concilio Vaticano II, gestì l’innovazione liturgica e il cambiamento di linguaggio delle religione cattolica. Nella Chiesa di Papa Montini non mancarono le discussioni, ma encicliche come la Populorum Progressio e l’Humanae Vitae hanno caratterizzato un’eepoca di grandi cambiamenti.